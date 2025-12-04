«Можно оценить только в очной борьбе». Бородавко — о форме российских лыжников

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что нынешняя форма российских лыжников улучшается, однако в полной мере оценить уровень подготовки и сравнить его с зарубежными спортсменами можно будет только в очной борьбе.

«Без сомнения, форма постепенно улучшается. Пока мы можем сравнивать результаты только внутри своей команды, на своём уровне. Поэтому хотелось бы, чтобы вопрос с участием в этапах Кубка мира решился как можно скорее и те, кого допустят, уже смогли выйти на международную арену. Форма та, которая есть, она неплохая. Это будет отправной точкой, где мы увидим, как повлияло на нас отстранение. Нам важно увидеть себя на фоне соперников. Пока нет понимания, насколько мы продвинулись.

Лыжные гонки — такой вид спорта, в котором уровень подготовки можно оценить только в очной борьбе. Мы с нетерпением ждём момента, когда появится возможность сравнивать», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».