Олимпийский чемпион Вальнес раскритиковал решение о допуске российских лыжников на КМ

Олимпийский чемпион 2022 года в командном спринте, трёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Эрик Вальнес впервые отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российских лыжников до международных стартов в нейтральном статусе.

«Мне кажется трусливым тот факт, что мы собираемся вернуть их, не добившись никаких сдвигов на Украине. Это странно», — приводит слова Вальнеса TV2.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) признала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить полную дисквалификацию представителей России и Беларуси с международных соревнований. Организация объявила, что ожидает заявок от спортсменов, имеющих право запросить статус AIN (индивидуальных нейтральных атлетов).