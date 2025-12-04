Скидки
«Меня это мало волнует». Клебо ответил на критику своей позиции по россиянам от Сорина

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо ответил на вопрос, что будет, если на этапы Кубка мира приедет старший тренер сборной России Егор Сорин, который критиковал его за слова об отстранении россиян.

«Это не имеет значения. Я встречал его в Ливиньо: он там стоял, а я делал своё дело. Об этом я совершенно не думаю. Я и так не всё уловил. В подобном случае это войдёт в одно ухо и вылетит из другого. Меня это очень мало волнует», — приводит слова Клебо TV2.

Сорину не понравилось, что Клебо выразил радость, узнав об очередном продлении бана россиян. «Для меня это совершенно странно. Это совершенно неправильно, чисто по-человечески. Особенно если учитывать, что сейчас он считается сильнейшим лыжником мира», — говорил Егор.

