Йоханнес Клебо: некоторые считают, что я открыл шампанское, когда FIS отстранила россиян

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, как относится к тому, что в России часто критикуют его позицию по отстранению россиян, которое он поддерживал с 2022 года.

– Чувствуешь ли ты, что русские тебя неправильно поняли?
– Нет. Думаю, некоторые считают, что я сидел и праздновал, когда было принято первоначальное решение FIS (Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда. – Прим. «Чемпионата»), но это не так. Я сказал то, что думаю, и всё время был в этом последовательным. Теперь всё перевернулось с ног на голову, и мне нужно относиться к этому соответственно. Но это не так, что я открыл шампанское, когда FIS сказала, что они не смогут выступать, — приводит слова Клебо Langrenn.

«Меня это мало волнует». Клебо ответил на критику своей позиции по россиянам от Сорина
«Печальная новость». Что норвежцы и шведы сказали о допуске российских лыжников?
«Печальная новость». Что норвежцы и шведы сказали о допуске российских лыжников?
