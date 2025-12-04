«Была причина, и она всё ещё существует». Майя Дальквист — о бане российских лыжников

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022, трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Майя Дальквист отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российских лыжников до международных стартов в нейтральном статусе.

«Очень странно. Была причина, по которой их раньше не было, и эта причина всё ещё существует. Так что я просто считаю это странным», — приводит слова Дальквист TV2.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) признала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить полную дисквалификацию представителей России и Беларуси с международных соревнований. Организация объявила, что ожидает заявок от спортсменов, имеющих право запросить статус AIN (индивидуальных нейтральных атлетов).