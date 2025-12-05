Скидки
Лыжные гонки, 2-й этап Кубка мира, женщины: во сколько начала спринта, где смотреть в прямом эфире

Лыжные гонки, 2-й этап Кубка мира, женщины: во сколько начала спринта, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 5 декабря, в Тронхейме (Норвегия) в рамках второго этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт женский спринт классическим стилем. Начало квалификации назначено на 11:45 мск, стадии на выбывание начнутся в 14:15, финал пройдёт в 15:35.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Тронхейм, Норвегия
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
05 декабря 2025, пятница. 11:45 МСК
Не началось

Женский спринт на этапе КМ в Тронхейме в прямом эфире покажет Okko. Начало трансляции в 14:15 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2026, 2-й этап, Тронхейм. Спринт, классический стиль, Женщины. Пролог, 1,4 км. Стартовый лист (частично)

4. Йонна Сундлинг (Швеция).
10. Матильде Мюрвольд (Норвегия).
14. Майя Дальквист (Швеция).
16. Йоханна Хагстрём (Швеция).
17. Джулия Керн (США).
18. Кристине Ставос Шистад (Норвегия).
24. Моа Илар (Швеция).
26. Джессика Диггинс (США).
29. Линн Сван (Швеция).
30. Надине Фендрих (Швейцария).
32. Эмма Рибом (Швеция).
40. Катарина Хенниг (Германия).
50. Тириль Уднес Венг (Норвегия).

Календарь Кубка мира - 2025/2026 по лыжным гонкам
