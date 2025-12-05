Лыжные гонки, 2-й этап Кубка мира, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть

Скидки
Лыжные гонки, 2-й этап Кубка мира в Тронхейме, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть в прямом эфире

Сегодня, 5 декабря, в Тронхейме (Норвегия) в рамках второго этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужской спринт классическим стилем. Начало квалификации назначено на 12:24 мск, стадии на выбывание начнутся в 14:40, финал пройдёт в 15:45.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Тронхейм, Норвегия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
05 декабря 2025, пятница. 12:24 МСК
Не началось
Права на трансляцию Кубка мира по лыжным гонкам в России принадлежат Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2026, 2-й этап, Тронхейм. Спринт, классический стиль, мужчины. Пролог, 1,4 км. Стартовый лист (частично)

1. Гус Шумахер (США).
8. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия).
10. Жуль Шаппа (Франция).
11. Ришар Жув (Франция).
12. Бен Огден (США).
14. Эрик Вальнес (Норвегия).
20. Эвен Нортуг (Норвегия).
22. Йоханнес Клебо (Норвегия).
25. Федерико Пеллегрино (Италия).
27. Эдвин Ангер (Швеция).
28. Валерио Гронд (Швейцария).
29. Люка Шанава (Франция).

Календарь Кубка мира - 2025/2026 по лыжным гонкам
«Это просто задница». Клебо выбросил соперника с трассы, но пролетел мимо призов
