Лыжные гонки, 2-й этап Кубка мира, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть

Сегодня, 5 декабря, в Тронхейме (Норвегия) в рамках второго этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужской спринт классическим стилем. Начало квалификации назначено на 12:24 мск, стадии на выбывание начнутся в 14:40, финал пройдёт в 15:45.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2026, 2-й этап, Тронхейм. Спринт, классический стиль, мужчины. Пролог, 1,4 км. Стартовый лист (частично)

1. Гус Шумахер (США).

8. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия).

10. Жуль Шаппа (Франция).

11. Ришар Жув (Франция).

12. Бен Огден (США).

14. Эрик Вальнес (Норвегия).

20. Эвен Нортуг (Норвегия).

22. Йоханнес Клебо (Норвегия).

25. Федерико Пеллегрино (Италия).

27. Эдвин Ангер (Швеция).

28. Валерио Гронд (Швейцария).

29. Люка Шанава (Франция).