Лыжи

Вонн — об Олимпиаде в 41 год: если Льюис Хэмилтон может, то и я смогу

Вонн — об Олимпиаде в 41 год: если Льюис Хэмилтон может, то и я смогу
Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн высказалась о своём предстоящем участии на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

В 2024 году Вонн возобновила карьеру после пятилетнего отсутствия. В первый сезон после возвращения она завоевала одно призовое место.

«Думаю, это возвращение — просто возможность для меня снова заняться любимым делом, но я также понимаю, что это послание гораздо больше, чем моя личная история. Мне будет 41 год, когда пройдёт Олимпиада. Я уже установила рекорд самого возрастного призёра Олимпийских игр в горнолыжном спорте в 33 года.

Если Том Брэди смог это сделать, Льюис Хэмилтон смог, то и я смогу. Все могут», — приводит слова Вонн Sportskeeda.

