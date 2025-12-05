Финка Йоэнсуу выиграла квалификацию спринта в Тронхейме, Сундлинг — девятая
Финская лыжница Ясми Йоэнсуу одержала победу в квалификации спринта классическим стилем на этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Тронхейме (Норвегия). Она преодолела дистанцию за 3.26,0.
Второе место заняла шведка Моа Илар с отставанием 0,4 секунды. Тройку призёров замкнула ещё одна шведка Линн Сван (+1,6). Олимпийская чемпионка Йонна Сундлинг из Швеции стала девятой (+4,1).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Тронхейм (Норвегия). Спринт, женщины. Квалификация:
- Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 3.26,0.
- Моа Илар (Швеция) — отставание 0,4.
- Линн Сван (Швеция) +1,6
- Матильде Мюрвольд (Норвегия) +1,7
- Аманда Саари (Финляндия) +2,4.
- Юханна Матинтало (Финляндия) +2,9.
Материалы по теме
Комментарии