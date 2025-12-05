Финка Йоэнсуу выиграла квалификацию спринта в Тронхейме, Сундлинг — девятая

Финская лыжница Ясми Йоэнсуу одержала победу в квалификации спринта классическим стилем на этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Тронхейме (Норвегия). Она преодолела дистанцию за 3.26,0.

Второе место заняла шведка Моа Илар с отставанием 0,4 секунды. Тройку призёров замкнула ещё одна шведка Линн Сван (+1,6). Олимпийская чемпионка Йонна Сундлинг из Швеции стала девятой (+4,1).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Тронхейм (Норвегия). Спринт, женщины. Квалификация: