Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Финка Йоэнсуу выиграла квалификацию спринта в Тронхейме, Сундлинг — девятая

Финка Йоэнсуу выиграла квалификацию спринта в Тронхейме, Сундлинг — девятая
Комментарии

Финская лыжница Ясми Йоэнсуу одержала победу в квалификации спринта классическим стилем на этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Тронхейме (Норвегия). Она преодолела дистанцию за 3.26,0.

Второе место заняла шведка Моа Илар с отставанием 0,4 секунды. Тройку призёров замкнула ещё одна шведка Линн Сван (+1,6). Олимпийская чемпионка Йонна Сундлинг из Швеции стала девятой (+4,1).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Тронхейм, Норвегия
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
05 декабря 2025, пятница. 11:45 МСК
Окончено

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Тронхейм (Норвегия). Спринт, женщины. Квалификация:

  1. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 3.26,0.
  2. Моа Илар (Швеция) — отставание 0,4.
  3. Линн Сван (Швеция) +1,6
  4. Матильде Мюрвольд (Норвегия) +1,7
  5. Аманда Саари (Финляндия) +2,4.
  6. Юханна Матинтало (Финляндия) +2,9.
Материалы по теме
Коростелёв забрал коньковую разделку. И заполнил анкету на нейтральность
Коростелёв забрал коньковую разделку. И заполнил анкету на нейтральность
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android