Американец Огден выиграл квалификацию спринта на этапе КМ в Тронхейме, Клебо — второй

Американский лыжник Бен Огден одержал победу в квалификации спринта классическим стилем на этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Тронхейме (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 2.58,8.

Второе место занял пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо с отставанием 0,2 секунды. Тройку лидеров замкнул ещё один швед Альвар Мюльбак (+0,5).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Тронхейм (Норвегия). Спринт, мужчины. Квалификация:

Бен Огден (США) — 2.58,8. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 0,2. Альвар Мюльбак (Швеция) +0,5. Оскар Опстад Вике (Норвегия) +0,6. Эрик Вальнес (Норвегия) +1,5. Нийло Мойланем (Финляндия) +1,5.