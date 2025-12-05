Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Американец Огден выиграл квалификацию спринта на этапе КМ в Тронхейме, Клебо — второй

Американец Огден выиграл квалификацию спринта на этапе КМ в Тронхейме, Клебо — второй
Комментарии

Американский лыжник Бен Огден одержал победу в квалификации спринта классическим стилем на этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Тронхейме (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 2.58,8.

Второе место занял пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо с отставанием 0,2 секунды. Тройку лидеров замкнул ещё один швед Альвар Мюльбак (+0,5).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Тронхейм, Норвегия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
05 декабря 2025, пятница. 12:24 МСК
Окончено

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Тронхейм (Норвегия). Спринт, мужчины. Квалификация:

  1. Бен Огден (США) — 2.58,8.
  2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 0,2.
  3. Альвар Мюльбак (Швеция) +0,5.
  4. Оскар Опстад Вике (Норвегия) +0,6.
  5. Эрик Вальнес (Норвегия) +1,5.
  6. Нийло Мойланем (Финляндия) +1,5.
Материалы по теме
Финка Йоэнсуу выиграла квалификацию спринта в Тронхейме, Сундлинг — девятая
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android