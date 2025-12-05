Скидки
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо одержал 100-ю победу на этапах Кубка мира, выиграв спринт в Тронхейме

Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Тронхейме (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 2.59,8. Эта победа стала для него 100-й на этапах Кубка мира.

Второе место в гонке занял ещё один норвежец Оскар Опстад Вике (отставание 0,4 секунды). Тройку призёров замкнул Альвар Мюльбак из Швеции (+0,4).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Тронхейм, Норвегия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Спринт Финал
05 декабря 2025, пятница. 15:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:59.8
2
Оскар Опстад Вике
Норвегия
+0.4
3
Alvar Myhlback
Швеция
+0.4

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Тронхейм (Норвегия). Спринт, мужчины:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.59,8.
  2. Оскар Опстад Вике (Норвегия) — отставание 0,4.
  3. Альвар Мюльбак (Швеция) +0,4.
  4. Ларс Хегген (Норвегия) +0,5
  5. Эрик Вальнес (Норвегия) +1,1.
  6. Ансгар Эвенсен (Норвегия) +18,3.
