Йоханнес Клебо одержал 100-ю победу на этапах Кубка мира, выиграв спринт в Тронхейме
Поделиться
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Тронхейме (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 2.59,8. Эта победа стала для него 100-й на этапах Кубка мира.
Второе место в гонке занял ещё один норвежец Оскар Опстад Вике (отставание 0,4 секунды). Тройку призёров замкнул Альвар Мюльбак из Швеции (+0,4).
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Тронхейм, Норвегия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Спринт Финал
05 декабря 2025, пятница. 15:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:59.8
2
Оскар Опстад Вике
Норвегия
+0.4
3
Alvar Myhlback
Швеция
+0.4
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Тронхейм (Норвегия). Спринт, мужчины:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.59,8.
- Оскар Опстад Вике (Норвегия) — отставание 0,4.
- Альвар Мюльбак (Швеция) +0,4.
- Ларс Хегген (Норвегия) +0,5
- Эрик Вальнес (Норвегия) +1,1.
- Ансгар Эвенсен (Норвегия) +18,3.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 декабря 2025
-
16:04
-
15:53
-
13:05
-
13:05
-
12:24
-
11:15
-
08:30
-
08:00
- 4 декабря 2025
-
23:40
-
23:19
-
23:07
-
22:56
-
22:43
-
22:02
-
21:15
-
21:07
-
20:56
-
20:50
-
20:34
-
19:58
-
19:13
-
18:40
-
18:22
-
16:55
-
16:16
-
16:03
-
15:47
-
15:00
-
14:44
-
13:06
-
11:58
-
11:41
-
10:56
-
09:16
-
08:00