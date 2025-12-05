«Надеюсь, это никогда не закончится». Йоханнес Клебо — о 100-й победе на Кубке мира

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо оценил свою 100-ю победу на этапах Кубка мира. Сегодня, 5 декабря, он выиграл спринт в Тронхейме (Норвегия). Спортсмен преодолел дистанцию за 2.59,8.

— Это было очень приятно. Такое чувство просто потрясающее.

— Что для тебя значит число 100?

— Это значит, что у меня было 100 удачных лыжных гонок. Здорово. Никогда не думал об этом в детстве. Цель никогда не была 100 побед, скорее одна. И добиться этого здесь, в Тронхейме… Это идеальное место. 2025 год только продолжает приносить успехи. Надеюсь, это никогда не закончится, — приводит слова Клебо TV2.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Тронхейм (Норвегия). Спринт, мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.59,8.

2. Оскар Опстад Вике (Норвегия) +0,4.

3. Альвар Мюльбак (Швеция) +0,4.