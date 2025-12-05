Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Надеюсь, это никогда не закончится». Йоханнес Клебо — о 100-й победе на Кубке мира

«Надеюсь, это никогда не закончится». Йоханнес Клебо — о 100-й победе на Кубке мира
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо оценил свою 100-ю победу на этапах Кубка мира. Сегодня, 5 декабря, он выиграл спринт в Тронхейме (Норвегия). Спортсмен преодолел дистанцию за 2.59,8.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Тронхейм, Норвегия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Спринт Финал
05 декабря 2025, пятница. 15:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:59.8
2
Оскар Опстад Вике
Норвегия
+0.4
3
Alvar Myhlback
Швеция
+0.4

— Это было очень приятно. Такое чувство просто потрясающее.

— Что для тебя значит число 100?
— Это значит, что у меня было 100 удачных лыжных гонок. Здорово. Никогда не думал об этом в детстве. Цель никогда не была 100 побед, скорее одна. И добиться этого здесь, в Тронхейме… Это идеальное место. 2025 год только продолжает приносить успехи. Надеюсь, это никогда не закончится, — приводит слова Клебо TV2.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Тронхейм (Норвегия). Спринт, мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.59,8.
2. Оскар Опстад Вике (Норвегия) +0,4.
3. Альвар Мюльбак (Швеция) +0,4.

Материалы по теме
Клебо добился супердостижения. 100 побед на Кубке мира не одерживал никто из лыжников
Клебо добился супердостижения. 100 побед на Кубке мира не одерживал никто из лыжников
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android