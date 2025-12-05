«Не хочу соревноваться с ними». Линн Сван — о допуске россиян на международные старты

Многократная победительница этапов Кубка мира шведская лыжница Линн Сван высказалась о решении отменить дисквалификацию россиян со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

«Надеюсь, несмотря на решение CAS, россиян под нейтральным флагом будет минимум. Придерживаюсь того, что сказала тогда, что это неправильно — открывать двери для них. Я бы предпочла, чтобы снова приняли решение и закрыли их, как это было осенью. Моя позиция никак не изменилась: не хочу соревноваться с ними, пока идут боевые действия, ведь именно это стало причиной отстранения пару лет назад россиян. И я по‑прежнему считаю, что это должно оставаться в силе.

Теперь, когда CAS отменил решение FIS, вы знаете моё мнение. Надеюсь, моя настойчивость и чёткая позиция приведут к тому, что россиян будет меньше, когда придёт время вновь допустить их под нейтральным флагом.

Моя цель всегда была — соревноваться. Надеялась, что нам не придётся стоять и размышлять об этом. Но решение уже принято, оно принято CAS. Просто буду делать всё, чтобы показать хороший результат, участвовать в Олимпиаде и быть сильной. И надеюсь, что всё же имело значение то, что FIS изначально сказала «нет». Ведь это всегда было моей целью», — приводит слова Сван Viaplay Vinter.