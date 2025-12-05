Скидки
Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026, женщины: Хагстрём — лидер, Сундлинг — вторая

Шведская лыжница Йоханна Хагстрём после победы в спринте на этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Тронхейме (Норвегия) лидирует в спринтерском зачёте соревнований. В её активе 200 очков.

Вторую строчку занимает её соотечественница Йонна Сундлинг с результатом 186 очков. Тройку лидеров замыкает представительница Финляндии Ясми Йоэнсуу (167).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринтерский зачёт. Женщины:

  1. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 200 очков.
  2. Йонна Сундлинг (Швеция) — 186.
  3. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 167.
  4. Майя Дальквист (Швеция) — 158.
  5. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 150.
  6. Матильда Мирвольд (Норвегия) — 142.
  7. Йоханна Матинтало (Финляндия) — 136.
  8. Моа Илар (Швеция) — 134.
  9. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) — 133.
  10. Надине Фендрих (Швейцария) — 121.
Календарь Кубка мира - 2025/2026
Йоханна Хагстрём выиграла спринт на этапе Кубка мира в Тронхейме, на подиуме все шведки
