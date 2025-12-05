Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026, женщины: Хагстрём — лидер, Сундлинг — вторая
Шведская лыжница Йоханна Хагстрём после победы в спринте на этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Тронхейме (Норвегия) лидирует в спринтерском зачёте соревнований. В её активе 200 очков.
Вторую строчку занимает её соотечественница Йонна Сундлинг с результатом 186 очков. Тройку лидеров замыкает представительница Финляндии Ясми Йоэнсуу (167).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринтерский зачёт. Женщины:
- Йоханна Хагстрём (Швеция) — 200 очков.
- Йонна Сундлинг (Швеция) — 186.
- Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 167.
- Майя Дальквист (Швеция) — 158.
- Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 150.
- Матильда Мирвольд (Норвегия) — 142.
- Йоханна Матинтало (Финляндия) — 136.
- Моа Илар (Швеция) — 134.
- Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) — 133.
- Надине Фендрих (Швейцария) — 121.
