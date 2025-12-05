Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026, женщины: Диггинс лидирует, Сундлинг — вторая
Чемпионка Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 306 очков.
Вторую строчку занимает шведка Йонна Сундлинг с результатом 300 очков. Тройку сильнейших замыкает её соотечественница Моа Илар (299).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт на 5 декабря. Женщины:
- Джессика Диггинс (США) — 306.
- Йонна Сундлинг (Швеция) — 300.
- Моа Илар (Швеция) — 299.
- Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 230.
- Майя Дальквист (Швеция) — 224.
- Фрида Карлссон (Швеция) — 212.
- Хейди Венг (Норвегия) — 203.
- Йоханна Хагстрём (Швеция) — 200.
- Эбба Андерссон (Швеция) — 192.
- Йоханна Матинтало (Финляндия) — 184.
