Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026, женщины: Диггинс лидирует, Сундлинг — вторая

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026, женщины: Диггинс лидирует, Сундлинг — вторая
Комментарии

Чемпионка Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 306 очков.

Вторую строчку занимает шведка Йонна Сундлинг с результатом 300 очков. Тройку сильнейших замыкает её соотечественница Моа Илар (299).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт на 5 декабря. Женщины:

  1. Джессика Диггинс (США) — 306.
  2. Йонна Сундлинг (Швеция) — 300.
  3. Моа Илар (Швеция) — 299.
  4. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 230.
  5. Майя Дальквист (Швеция) — 224.
  6. Фрида Карлссон (Швеция) — 212.
  7. Хейди Венг (Норвегия) — 203.
  8. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 200.
  9. Эбба Андерссон (Швеция) — 192.
  10. Йоханна Матинтало (Финляндия) — 184.
Календарь Кубка мира - 2025/2026
Материалы по теме
Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026, женщины: Хагстрём — лидер, Сундлинг — вторая
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android