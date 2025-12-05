Скидки
Лыжи

Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026, мужчины: Клебо лидирует, Вальнес — второй

Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026, мужчины: Клебо лидирует, Вальнес — второй
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо после победы в спринте на Кубке мира — 2025/2026 в Тронхейме (Новрегия) продолжает лидировать в спринтерском зачёте соревнований. В его активе 227 очков.

Вторую строчку занимает его соотечественник Эрик Вальнес с результатом 181 очко. Тройку сильнейших замыкает ещё один норвежец Оскар Опстад Вике (179).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринтерский зачёт. Мужчины:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 227 очков.
  2. Эрик Вальнес (Норвегия) — 181.
  3. Оскар Опстад Вике (Норвегия) — 179.
  4. Ансгар Эвенсен (Норвегия) — 168.
  5. Алвар Мюльбак (Швеция) — 166.
  6. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 146.
  7. Лаури Вуоринен (Финляндия) — 141.
  8. Бен Огден (США) — 139.
  9. Жюль Шаппа (Франция) — 137.
  10. Валерио Гронд (Швейцария) — 102.
Календарь Кубка мира - 2025/2026
