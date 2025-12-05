Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026, мужчины: Клебо лидирует, Вальнес — второй

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо после победы в спринте на Кубке мира — 2025/2026 в Тронхейме (Новрегия) продолжает лидировать в спринтерском зачёте соревнований. В его активе 227 очков.

Вторую строчку занимает его соотечественник Эрик Вальнес с результатом 181 очко. Тройку сильнейших замыкает ещё один норвежец Оскар Опстад Вике (179).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринтерский зачёт. Мужчины: