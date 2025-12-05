Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026, мужчины: Клебо лидирует, Вальнес — второй
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо после победы в спринте на Кубке мира — 2025/2026 в Тронхейме (Новрегия) продолжает лидировать в спринтерском зачёте соревнований. В его активе 227 очков.
Вторую строчку занимает его соотечественник Эрик Вальнес с результатом 181 очко. Тройку сильнейших замыкает ещё один норвежец Оскар Опстад Вике (179).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Спринтерский зачёт. Мужчины:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 227 очков.
- Эрик Вальнес (Норвегия) — 181.
- Оскар Опстад Вике (Норвегия) — 179.
- Ансгар Эвенсен (Норвегия) — 168.
- Алвар Мюльбак (Швеция) — 166.
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 146.
- Лаури Вуоринен (Финляндия) — 141.
- Бен Огден (США) — 139.
- Жюль Шаппа (Франция) — 137.
- Валерио Гронд (Швейцария) — 102.
