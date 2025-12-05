Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026, мужчины: Клебо укрепил лидерство, Амундсен — второй
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо после победы в спринте на Кубке мира — 2025/2026 в Тронхейме (Норвегия) продолжает лидировать в общем зачёте соревнований. В его активе 387 очков.
Вторую строчку занимает его соотечественник Харальд Эстберг Амундсен с результатом 314 очков. Тройку лидеров замыкает швед Эдвин Ангер (259).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт на 5 декабря. Мужчины:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 387 очков.
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 314.
- Эдвин Ангер (Швеция) — 259.
- Эрик Вальнес (Новрегия) — 256.
- Алвар Мюльбак (Швеция) — 216.
- Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 210.
- Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 197.
- Мика Фермойлен (Австрия) — 197.
- Оскар Опстад Вике (Норвегия) — 179.
- Ансгар Эвенсен (Норвегия) — 168.
