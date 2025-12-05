Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026, мужчины: Клебо укрепил лидерство, Амундсен — второй

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо после победы в спринте на Кубке мира — 2025/2026 в Тронхейме (Норвегия) продолжает лидировать в общем зачёте соревнований. В его активе 387 очков.

Вторую строчку занимает его соотечественник Харальд Эстберг Амундсен с результатом 314 очков. Тройку лидеров замыкает швед Эдвин Ангер (259).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт на 5 декабря. Мужчины: