Лыжные гонки, 2-й этап Кубка России, женщины: во сколько начала спринта, где смотреть

Сегодня, 6 декабря, в Тюмени в рамках второго этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт женский спринт классическим стилем. Начало квалификации назначено на 8:00 мск, стадии на выбывание начнутся в 10:00, финал пройдёт в 11:28. Трансляцию будет осуществлять канал «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Второй этап. Кубок России. Спринт классическим стилем. Старт-лист (частично):

1. Екатерина Шибекина.

2. Арина Каличева.

3. Анастасия Москаленко.

5. Диана Соболева.

8. Анастасия Игнатьева.

11. Христина Мацокина.

12. Татьяна Сорина.

13. Екатерина Никитина.

15. Алиса Жамбалова.

16. Анастасия Фалеева.

19. Вероника Степанова.

22. Алёна Баранова.

25. Дарья Непряева.

26. Юлия Ступак.

29. Елизавета Маслакова.

32. Евгения Крупицкая.

33. Мария Истомина.

35. Елизавета Пантрина.

36. Дарья Канева.

40. Екатерина Смирнова.