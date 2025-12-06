Лыжные гонки, 2-й этап Кубка России, мужчины: во сколько начала спринта, где смотреть

Сегодня, 6 декабря, в Тюмени в рамках второго этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт женский спринт классическим стилем. Начало квалификации назначено на 8:50 мск, стадии на выбывание начнутся в 10:30, финал пройдёт в 11:38. Трансляцию будет осуществлять канал «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Второй этап. Кубок России. Спринт классическим стилем. Старт-лист (частично):

3. Иван Якимушкин.

4. Алексей Виценко.

6. Виктор Жуль.

7. Евгений Семяшкин.

8. Ермил Вокуев.

9. Сергей Устюгов.

10. Илья Семиков.

12. Андрей Мельниченко.

13. Денис Филимонов.

14. Андрей Собакарёв.

17. Иван Горбунов.

21. Денис Спицов.

23. Александр Терентьев.

26. Дмитрий Жуль.

27. Константин Тиунов.

29. Сергей Ардашев.

31. Савелий Коростелёв.

35. Егор Митрошин.

39. Сергей Волков.

41. Алексей Червоткин.

50. Андрей Ларьков.

52. Илья Порошкин.