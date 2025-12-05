Скидки
Фрида Карлссон перенесла отравление после этапа Кубка мира в финской Руке

Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, что после этапа Кубка мира – 2025/2026 в финской Руке почувствовала недомогание, из-за которого ей пришлось скорректировать свою подготовку к следующему этапу соревнований.

«Я ехала домой в хорошем состоянии, но потом, в начале недели, я как будто отравилась и почувствовала себя иначе. Но это быстро прошло, так что надеюсь, что к выходным снова буду полна энергии.

Мне пришлось немного менять планы подготовки к этапу Кубка мира в Тронхейме, так как в тот момент почувствовала себя уязвимой. Я скорректировала тренировки, чтобы попытаться восстановиться. Сейчас тело чувствует себя достаточно хорошо, так что в предвкушении гонок», – приводит слова Карлссон SVT.

В субботу, 6 декабря, Карлссон примет участие в скиатлоне на этапе Кубка мира в норвежском Тронхейме.

