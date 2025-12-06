Скидки
Чемпионка Игр-2022 Зутер получила серьёзные травмы после падения на тренировке

Олимпийская чемпионка – 2022 в скоростном спуске швейцарка Коринн Зутер получила серьёзные травмы во время тренировки в Санкт-Морице (Швейцария), сообщает ESPN.

При падении на тренировке Зутер порвала мышцу левой икры, а также получила ушиб левого колена и перелом кости правой стопы. Федерация лыжного спорта Швейцарии сообщила, что спортсменке не требуется операция. Вместе с тем Зутер необходимо около месяца для полного восстановления от полученных повреждений.

Напомним, несколько недель назад соревновательный сезон досрочно пришлось завершить другой швейцарской горнолыжнице Ларе Гут-Бехрами, которая порвала крестообразную связку левого колена после падения на тренировке в США.

Комментарии
