Анастасия Фалеева выиграла квалификацию классического спринта на втором этапе Кубка России
Сегодня, 6 декабря, в Тюмени в рамках второго этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам прошла квалификация женского спринта классическим стилем. Победу в гонке одержала Анастасия Фалеева (Республика Татарстан).
Лыжные гонки. Женский спринт классическим стилем. Квалификация. Второй этап Кубка России – 2025/2026:
- Анастасия Фалеева (Татарстан) — 04:00.15
- Анастасия Кириллова (Ханты-Мансийский АО) — 04:01.43 (+1.28)
- Вероника Степанова (Татарстан) — 04:04.90 (+4.75)
- Христина Мацокина (Татарстан) — 04:05.52 (+5.37)
- Ксения Шорохова (Тюмень) — 04:05.63 (+5.48)
- Алёна Баранова (Луганск) — 04:07.55 (+7.40)
- Екатерина Евтягина (Орёл) — 04:07.65 (+7.50)
- Елизавета Пантрина (Тюмень) — 04:07.86 (+7.71)
- Алиса Жамбалова (Тюмень) — 04:08.33 (+8.18)
- Наталья Крамаренко (Свердловская обл.) — 04:08.50 (+8.35)
- Юлия Ступак (Коми) — 04:08.59 (+8.44)
- Татьяна Сорина (Тюмень) — 04:08.87 (+8.72)
- Екатерина Мегедь (Татарстан) — 04:09.01 (+8.86)
- Алёна Плечёва (Челябинская обл.) — 04:09.26 (+9.11)
- Елизавета Маслакова (Луганск) — 04:09.75 (+9.60)
- Ольга Сергеева (Татарстан) — 04:09.88 (+9.73)
- Дарья Непряева (Татарстан) — 04:09.93 (+9.78)
- Милена Габушева (Коми) — 04:10.05 (+9.90)
- Анна Мачехина (Беларусь) — 04:10.06 (+9.91)
- Ульяна Лебедева (Ханты-Мансийский АО) — 04:11.11 (+10.96)
Стадии на выбывание начнутся в 10:00, финал пройдёт в 11:28.
