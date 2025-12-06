Скидки
Лыжи

Анастасия Фалеева выиграла квалификацию классического спринта на втором этапе Кубка России

Сегодня, 6 декабря, в Тюмени в рамках второго этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам прошла квалификация женского спринта классическим стилем. Победу в гонке одержала Анастасия Фалеева (Республика Татарстан).

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
06 декабря 2025, суббота. 08:00 МСК
Окончено

Лыжные гонки. Женский спринт классическим стилем. Квалификация. Второй этап Кубка России – 2025/2026:

  1. Анастасия Фалеева (Татарстан) — 04:00.15
  2. Анастасия Кириллова (Ханты-Мансийский АО) — 04:01.43 (+1.28)
  3. Вероника Степанова (Татарстан) — 04:04.90 (+4.75)
  4. Христина Мацокина (Татарстан) — 04:05.52 (+5.37)
  5. Ксения Шорохова (Тюмень) — 04:05.63 (+5.48)
  6. Алёна Баранова (Луганск) — 04:07.55 (+7.40)
  7. Екатерина Евтягина (Орёл) — 04:07.65 (+7.50)
  8. Елизавета Пантрина (Тюмень) — 04:07.86 (+7.71)
  9. Алиса Жамбалова (Тюмень) — 04:08.33 (+8.18)
  10. Наталья Крамаренко (Свердловская обл.) — 04:08.50 (+8.35)
  11. Юлия Ступак (Коми) — 04:08.59 (+8.44)
  12. Татьяна Сорина (Тюмень) — 04:08.87 (+8.72)
  13. Екатерина Мегедь (Татарстан) — 04:09.01 (+8.86)
  14. Алёна Плечёва (Челябинская обл.) — 04:09.26 (+9.11)
  15. Елизавета Маслакова (Луганск) — 04:09.75 (+9.60)
  16. Ольга Сергеева (Татарстан) — 04:09.88 (+9.73)
  17. Дарья Непряева (Татарстан) — 04:09.93 (+9.78)
  18. Милена Габушева (Коми) — 04:10.05 (+9.90)
  19. Анна Мачехина (Беларусь) — 04:10.06 (+9.91)
  20. Ульяна Лебедева (Ханты-Мансийский АО) — 04:11.11 (+10.96)

Стадии на выбывание начнутся в 10:00, финал пройдёт в 11:28.

Календарь Кубка России - 2025/2026
