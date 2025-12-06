Анастасия Фалеева выиграла квалификацию классического спринта на втором этапе Кубка России

Сегодня, 6 декабря, в Тюмени в рамках второго этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам прошла квалификация женского спринта классическим стилем. Победу в гонке одержала Анастасия Фалеева (Республика Татарстан).

Лыжные гонки. Женский спринт классическим стилем. Квалификация. Второй этап Кубка России – 2025/2026:

Анастасия Фалеева (Татарстан) — 04:00.15 Анастасия Кириллова (Ханты-Мансийский АО) — 04:01.43 (+1.28) Вероника Степанова (Татарстан) — 04:04.90 (+4.75) Христина Мацокина (Татарстан) — 04:05.52 (+5.37) Ксения Шорохова (Тюмень) — 04:05.63 (+5.48) Алёна Баранова (Луганск) — 04:07.55 (+7.40) Екатерина Евтягина (Орёл) — 04:07.65 (+7.50) Елизавета Пантрина (Тюмень) — 04:07.86 (+7.71) Алиса Жамбалова (Тюмень) — 04:08.33 (+8.18) Наталья Крамаренко (Свердловская обл.) — 04:08.50 (+8.35) Юлия Ступак (Коми) — 04:08.59 (+8.44) Татьяна Сорина (Тюмень) — 04:08.87 (+8.72) Екатерина Мегедь (Татарстан) — 04:09.01 (+8.86) Алёна Плечёва (Челябинская обл.) — 04:09.26 (+9.11) Елизавета Маслакова (Луганск) — 04:09.75 (+9.60) Ольга Сергеева (Татарстан) — 04:09.88 (+9.73) Дарья Непряева (Татарстан) — 04:09.93 (+9.78) Милена Габушева (Коми) — 04:10.05 (+9.90) Анна Мачехина (Беларусь) — 04:10.06 (+9.91) Ульяна Лебедева (Ханты-Мансийский АО) — 04:11.11 (+10.96)

Стадии на выбывание начнутся в 10:00, финал пройдёт в 11:28.