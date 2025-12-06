Савелий Коростелёв победил в квалификации спринта на этапе Кубка России в Тюмени

Сегодня, 6 декабря, в Тюмени в рамках второго этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам прошла квалификация мужского спринта классическим стилем. Победу одержал Савелий Коростелёв с результатом 3.25,59. Второй результат показал Сергей Ардашев, тройку лучших замкнул Данила Карпасюк.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Тюмени. Спринт, мужчины. Квалификация:

Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 3.25,59. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — отставание 1,73. Данила Карпасюк (Челябинская — Красноярский) +4,17. Владислав Афанасьев (Республика Татарстан) +4,95. Александр Терентьев (Тюмень) +5,07. Ермил Вокуев (Республика Коми) +5,61.