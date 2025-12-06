Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Савелий Коростелёв победил в квалификации спринта на этапе Кубка России в Тюмени

Савелий Коростелёв победил в квалификации спринта на этапе Кубка России в Тюмени
Комментарии

Сегодня, 6 декабря, в Тюмени в рамках второго этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам прошла квалификация мужского спринта классическим стилем. Победу одержал Савелий Коростелёв с результатом 3.25,59. Второй результат показал Сергей Ардашев, тройку лучших замкнул Данила Карпасюк.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
06 декабря 2025, суббота. 08:40 МСК
Окончено

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Тюмени. Спринт, мужчины. Квалификация:

  1. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 3.25,59.
  2. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — отставание 1,73.
  3. Данила Карпасюк (Челябинская — Красноярский) +4,17.
  4. Владислав Афанасьев (Республика Татарстан) +4,95.
  5. Александр Терентьев (Тюмень) +5,07.
  6. Ермил Вокуев (Республика Коми) +5,61.
Материалы по теме
Анастасия Фалеева выиграла квалификацию классического спринта на втором этапе Кубка России
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android