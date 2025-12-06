Скидки
Лыжи

Лыжные гонки, 2-й этап Кубка мира, мужчины: во сколько начало скиатлона, где смотреть

Лыжные гонки, 2-й этап Кубка мира, мужчины: во сколько начало скиатлона, где смотреть
Сегодня, 6 декабря, в Тронхейме (Норвегия) в рамках второго этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужской скиатлон на 2х10 км. Начало гонки назначено на 13:10 мск.

Права на трансляцию Кубка мира по лыжным гонкам в России принадлежат Okko.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Тронхейм, Норвегия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
06 декабря 2025, суббота. 13:10 МСК
Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2026, 2-й этап, Тронхейм. Скиатлон, мужчины. Стартовый лист (частично):

1. Йоханнес Клебо (Норвегия)
2. Мартин Лёвстрем Нюэнгет (Норвегия)
3. Мика Фермойлен (Австрия)
4. Эдвин Ангер (Швеция)
5. Харальд Амундсен (Норвегия)
13. Ийво Нисканен (Финляндия)
15. Эрик Вальнес (Норвегия)
16. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
17. Вильям Порома (Швеция)
18. Гус Шумахер (США)
19. Ян Томас Йенссен (Норвегия)
22. Фридрих Мох (Германия)
23. Федерико Пеллегрино (Италия)
37. Эмиль Иверсен (Норвегия)

