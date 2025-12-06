Лыжные гонки, 2-й этап Кубка мира, женщины: во сколько начало скиатлона, где смотреть

Сегодня, 6 декабря, в Тронхейме (Норвегия) в рамках второго этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт скиатлон 2х10 км. Начало гонки назначено на 15:00 мск. Женский скиатлон на этапе КМ в Тронхейме в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2026, 2-й этап, Тронхейм. Скиатлон, женщины. Стартовый лист (частично):

1. Джессика Диггинс (США)

2. Фрида Карлссон (Швеция)

3. Хейди Венг (Норвегия)

4. Эбба Андерссон (Швеция)

5. Моа Илар (Швеция)

9. Криста Пярмякоски (Финляндия)

10. Йонна Сундлинг (Швеция)

15. Тереза Штадлобер (Австрия)

16. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

17. Кертту Нисканен (Финляндия)

21. Катарина Хенниг (Германия)

23. Эмма Рибом (Швеция)