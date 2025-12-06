Анастасия Фалеева выиграла классический спринт на этапе Кубка России в Тюмени

Российская лыжница Анастасия Фалеева одержала победу в спринте классическим стилем на этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Тюмени. Она преодолела дистанцию за 4.04,2. Второе место заняла Алёна Баранова с отставанием 0,9 секунды. Тройку призёров замкнула Екатерина Евтягина (+1,1).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Тюмень. Спринт, женщины. Результаты: