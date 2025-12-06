Скидки
Главная Лыжи Новости

Анастасия Фалеева выиграла классический спринт на этапе Кубка России в Тюмени

Комментарии

Российская лыжница Анастасия Фалеева одержала победу в спринте классическим стилем на этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Тюмени. Она преодолела дистанцию за 4.04,2. Второе место заняла Алёна Баранова с отставанием 0,9 секунды. Тройку призёров замкнула Екатерина Евтягина (+1,1).

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
06 декабря 2025, суббота. 11:28 МСК
Окончено
1
Анастасия Фалеева
Республика Татарстан
4:04.14
2
Алёна Баранова
Ленинградская область — Томск
+0.96
3
Екатерина Евтягина
Оренбургская область — Свердло
+1.12

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Тюмень. Спринт, женщины. Результаты:

  1. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — 4.04,2.
  2. Алёна Баранова (Ленинградская область — Томск) — отставание 0,9.
  3. Екатерина Евтягина (Оренбургская область) +1,1.
  4. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +1,9.
  5. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +2,44.
  6. Ксения Шорохова (Тюменская область) +3,67.
