Анастасия Фалеева выиграла классический спринт на этапе Кубка России в Тюмени
Российская лыжница Анастасия Фалеева одержала победу в спринте классическим стилем на этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Тюмени. Она преодолела дистанцию за 4.04,2. Второе место заняла Алёна Баранова с отставанием 0,9 секунды. Тройку призёров замкнула Екатерина Евтягина (+1,1).
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
06 декабря 2025, суббота. 11:28 МСК
Окончено
1
Анастасия Фалеева
Республика Татарстан
4:04.14
2
Алёна Баранова
Ленинградская область — Томск
+0.96
3
Екатерина Евтягина
Оренбургская область — Свердло
+1.12
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Тюмень. Спринт, женщины. Результаты:
- Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — 4.04,2.
- Алёна Баранова (Ленинградская область — Томск) — отставание 0,9.
- Екатерина Евтягина (Оренбургская область) +1,1.
- Елизавета Пантрина (Тюменская область) +1,9.
- Дарья Непряева (Республика Татарстан) +2,44.
- Ксения Шорохова (Тюменская область) +3,67.
