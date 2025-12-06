Сергей Ардашев победил в спринте на Кубке России в Тюмени, Коростелёв — третий

Российский лыжник Сергей Ардашев выиграл спринт классическим стилем на этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Тюмени. Он преодолел дистанцию за 3.28,2. Второе место занял Александр Терентьев с отставанием 0,6 секунды. Тройку призёров замкнул Савелий Коростелёв (+0,8).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Тюмень. Спринт, мужчины. Результаты:

Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 3.28,2. Александр Терентьев (Тюменская — Ненецкий АО) — отставание 0,6. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) +0,8 Виктор Жуль (Красноярский край) +1,5. Данила Карпасюк (Челябинская — Красноярский) +5,9 Иван Безматерных (Ямало-Ненецкий АО — Пермский) +11,5.