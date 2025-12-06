Скидки
Главная Лыжи Новости

Сергей Ардашев победил в спринте на Кубке России в Тюмени, Коростелёв — третий

Сергей Ардашев победил в спринте на Кубке России в Тюмени, Коростелёв — третий
Комментарии

Российский лыжник Сергей Ардашев выиграл спринт классическим стилем на этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Тюмени. Он преодолел дистанцию за 3.28,2. Второе место занял Александр Терентьев с отставанием 0,6 секунды. Тройку призёров замкнул Савелий Коростелёв (+0,8).

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
06 декабря 2025, суббота. 11:38 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
3:28.18
2
Александр Терентьев
Тюменская — Ненецкий АО
+0.60
3
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+0.84

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Тюмень. Спринт, мужчины. Результаты:

  1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 3.28,2.
  2. Александр Терентьев (Тюменская — Ненецкий АО) — отставание 0,6.
  3. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) +0,8
  4. Виктор Жуль (Красноярский край) +1,5.
  5. Данила Карпасюк (Челябинская — Красноярский) +5,9
  6. Иван Безматерных (Ямало-Ненецкий АО — Пермский) +11,5.
Новости. Лыжи
