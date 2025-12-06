Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев укрепил лидерство, Коростелёв — второй

Российский лыжник Сергей Ардашев после спринта классическим стилем на втором этапе Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам укрепил лидерство в общем зачёте соревнований. Представитель Татарстана имеет в своём активе 232 очка.

Вторую строчку занимает Савелий Коростелёв с результатом 172 очка. Тройку лидеров замыкает Павел Соловьёв (125).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Мужчины:

1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) – 232 очка.

2. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 172.

3. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 133.

4. Павел Соловьёв (Красноярский край – Мурманская область) – 131.

5. Александр Терентьев (Тюменская область) — 122.

6. Сергей Волков (Республика Татарстан) — 118.

7. Алексей Червоткин (Тюменская область) –112.

8. Кирилл Кочегаров (Республика Коми) — 105.

9. Денис Спицов (Тюменская область) — 104.

10. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 103.