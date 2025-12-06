Анастасия Фалеева прокомментировала свою победу в спринте на этапе Кубка России в Тюмени

Российская лыжница Анастасия Фалеева, выигравшая финальную гонку в спринте классическим стилем на втором этапе Кубка России в Тюмени, прокомментировала свой результат.

— Расскажите про финал. Какая была тактика и как вы её придерживались?

— Здесь достаточно специфический круг, я впервые бегу по нему, как и, в принципе, все. В связи с погодными условиями круг был изменён. В целом — круг интересный, достаточно динамичный, быстрый. Я считаю, что это, наверное, лучший круг для Тюмени на данный момент, который могли придумать, и в целом, я надеюсь, он будет на будущих тюменских стартах.

А так — все разборки были на финише, я думаю, у мужчин то же самое. Убежать здесь не сильно получается, я даже в процессе между забегами смотрела, как бегут мужчины и женщины, чтобы посмотреть, какие тактики они используют для себя. Наверное, все разбираются исключительно на финише.

— Сегодня менялась погода. В работе лыж что-то меняли, разные варианты использовали?

— На пролог были одни лыжи, лыжи остались, за качество смазки не могу ответить. Они у меня сегодня отлично работали, всё супер.

— Полуфинал был достоин финала. Был мандраж какой-то?

— Да, если честно, полуфинал был уже по ощущениям и по составу как финал. Было немного страшновато, но я знала, что мы, скорее всего, будем его разгонять, это будет быстрый забег, и мы пройдём все вчетвером, — сказала Фалеева в эфире «Матч ТВ».