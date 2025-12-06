Скидки
Анастасия Фалеева прокомментировала свою победу в спринте на этапе Кубка России в Тюмени

Анастасия Фалеева прокомментировала свою победу в спринте на этапе Кубка России в Тюмени
Российская лыжница Анастасия Фалеева, выигравшая финальную гонку в спринте классическим стилем на втором этапе Кубка России в Тюмени, прокомментировала свой результат.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
06 декабря 2025, суббота. 11:28 МСК
Окончено
1
Анастасия Фалеева
Республика Татарстан
4:04.14
2
Алёна Баранова
Ленинградская область — Томск
+0.96
3
Екатерина Евтягина
Оренбургская область — Свердло
+1.12

— Расскажите про финал. Какая была тактика и как вы её придерживались?
— Здесь достаточно специфический круг, я впервые бегу по нему, как и, в принципе, все. В связи с погодными условиями круг был изменён. В целом — круг интересный, достаточно динамичный, быстрый. Я считаю, что это, наверное, лучший круг для Тюмени на данный момент, который могли придумать, и в целом, я надеюсь, он будет на будущих тюменских стартах.

А так — все разборки были на финише, я думаю, у мужчин то же самое. Убежать здесь не сильно получается, я даже в процессе между забегами смотрела, как бегут мужчины и женщины, чтобы посмотреть, какие тактики они используют для себя. Наверное, все разбираются исключительно на финише.

— Сегодня менялась погода. В работе лыж что-то меняли, разные варианты использовали?
— На пролог были одни лыжи, лыжи остались, за качество смазки не могу ответить. Они у меня сегодня отлично работали, всё супер.

— Полуфинал был достоин финала. Был мандраж какой-то?
— Да, если честно, полуфинал был уже по ощущениям и по составу как финал. Было немного страшновато, но я знала, что мы, скорее всего, будем его разгонять, это будет быстрый забег, и мы пройдём все вчетвером, — сказала Фалеева в эфире «Матч ТВ».

Суд открыл российским лыжникам дорогу на Олимпиаду. Но как же всё запутанно!
Суд открыл российским лыжникам дорогу на Олимпиаду. Но как же всё запутанно!
