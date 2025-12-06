Йоханнес Клебо выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Тронхейме, в топ-10 девять норвежцев

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в скиатлоне 2х10 км на этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Тронхейме (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 43.49,4.

Второе место занял Харальд Эстберг Амундсен с отставанием 0,7 секунды. Тройку призёров замкнул Эмиль Иверсен (+0,9). В десятке лучших финишировали девять норвежских лыжников.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Тронхейм (Норвегия). Скиатлон, мужчины: