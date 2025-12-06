Йоханнес Клебо выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Тронхейме, в топ-10 девять норвежцев
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в скиатлоне 2х10 км на этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Тронхейме (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 43.49,4.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Тронхейм, Норвегия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
06 декабря 2025, суббота. 13:10 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
43:49.4
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+0.7
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+0.9
Второе место занял Харальд Эстберг Амундсен с отставанием 0,7 секунды. Тройку призёров замкнул Эмиль Иверсен (+0,9). В десятке лучших финишировали девять норвежских лыжников.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Тронхейм (Норвегия). Скиатлон, мужчины:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 43.49,4.
- Харальд Амунсден (Норвегия) — отставание 0,7.
- Эмиль Иверсен (Норвегия) +0,9.
- Маттис Стенсхаген (Норвегия) +1,5.
- Ян Томас Йенссен (Норвегия) +1,8.
- Эрик Вальнес (Норвегия) +2,2.
