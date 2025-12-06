Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая лидирует, Непряева — вторая

Российская лыжница Евгения Крупицкая продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам после спринта этапа соревнований в Тюмени. На счету лыжницы 174 очка.

Вторую строчку занимает Дарья Непряева с результатом 167 очков. Тройку лидеров замыкает Екатерина Никитина (156).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Женщины:

1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 174 очков.

2. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 167.

3. Екатерина Никитина (Москва) — 156.

4. Алина Пеклецова (Волгоградская область) — 150.

5. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 128.

6. Алиса Жамбалова (Тюменская область) — 126.

7. Ксения Шорохова (Тюменская область) — 123.

8. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) — 120.

9. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) — 114.

10. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — 103.