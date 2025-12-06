Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая лидирует, Непряева — вторая

Российская лыжница Евгения Крупицкая продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам после спринта этапа соревнований в Тюмени. На счету лыжницы 174 очка.
Вторую строчку занимает Дарья Непряева с результатом 167 очков. Тройку лидеров замыкает Екатерина Никитина (156).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Женщины:
1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 174 очков.
2. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 167.
3. Екатерина Никитина (Москва) — 156.
4. Алина Пеклецова (Волгоградская область) — 150.
5. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 128.
6. Алиса Жамбалова (Тюменская область) — 126.
7. Ксения Шорохова (Тюменская область) — 123.
8. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) — 120.
9. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) — 114.
10. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — 103.