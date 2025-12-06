Скидки
Лыжи

Джессика Диггинс победила в скиатлоне на этапе Кубка мира в Тронхейме, Андерссон — третья

Джессика Диггинс победила в скиатлоне на этапе Кубка мира в Тронхейме, Андерссон — третья
Комментарии

Чемпионка Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс одержала победу в скиатлоне на 2х10 км на втором этапе Кубка мира — 2025/2026 в Тронхейме (Норвегия). Она преодолела дистанцию за 50.29,5.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Тронхейм, Норвегия
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
06 декабря 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
50:29.5
2
Хейди Венг
Норвегия
+1.0
3
Эбба Андерссон
Швеция
+2.3

Второе место заняла норвежка Хейди Венг с отставанием 1,0 секунды. Тройку призёров замкнула Эбба Андерссон из Швеции (+2,3).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Тронхейм (Норвегия). Скиатлон, женщины:

  1. Джессика Диггинс (США) — 50.29,5.
  2. Хейди Венг (Норвегия)  +1,0.
  3. Эбба Андерссон (Швеция) +2,3.
  4. Моа Илар (Швеция) +2,6.
  5. Фрида Карлссон (Швеция) +2,7.
  6. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +3,3.
