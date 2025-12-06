Джессика Диггинс победила в скиатлоне на этапе Кубка мира в Тронхейме, Андерссон — третья

Чемпионка Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс одержала победу в скиатлоне на 2х10 км на втором этапе Кубка мира — 2025/2026 в Тронхейме (Норвегия). Она преодолела дистанцию за 50.29,5.

Второе место заняла норвежка Хейди Венг с отставанием 1,0 секунды. Тройку призёров замкнула Эбба Андерссон из Швеции (+2,3).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Тронхейм (Норвегия). Скиатлон, женщины:

Джессика Диггинс (США) — 50.29,5. Хейди Венг (Норвегия) +1,0. Эбба Андерссон (Швеция) +2,3. Моа Илар (Швеция) +2,6. Фрида Карлссон (Швеция) +2,7. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +3,3.