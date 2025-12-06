Джессика Диггинс победила в скиатлоне на этапе Кубка мира в Тронхейме, Андерссон — третья
Поделиться
Чемпионка Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс одержала победу в скиатлоне на 2х10 км на втором этапе Кубка мира — 2025/2026 в Тронхейме (Норвегия). Она преодолела дистанцию за 50.29,5.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Тронхейм, Норвегия
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
06 декабря 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
50:29.5
2
Хейди Венг
Норвегия
+1.0
3
Эбба Андерссон
Швеция
+2.3
Второе место заняла норвежка Хейди Венг с отставанием 1,0 секунды. Тройку призёров замкнула Эбба Андерссон из Швеции (+2,3).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Тронхейм (Норвегия). Скиатлон, женщины:
- Джессика Диггинс (США) — 50.29,5.
- Хейди Венг (Норвегия) +1,0.
- Эбба Андерссон (Швеция) +2,3.
- Моа Илар (Швеция) +2,6.
- Фрида Карлссон (Швеция) +2,7.
- Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +3,3.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 декабря 2025
-
16:02
-
14:51
-
14:35
-
14:16
-
13:58
-
13:31
-
12:35
-
12:03
-
11:51
-
10:09
-
10:00
-
09:31
-
08:40
-
05:40
-
05:00
-
00:53
- 5 декабря 2025
-
23:27
-
20:28
-
20:14
-
19:57
-
19:49
-
18:55
-
18:16
-
16:04
-
15:53
-
13:05
-
13:05
-
12:24
-
11:15
-
08:30
-
08:00
- 4 декабря 2025
-
23:40
-
23:19
-
23:07
-
22:56