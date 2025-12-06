Александр Большунов впервые заявлен на гонку после скандального инцидента с Бакуровым

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов был включён в стартовый лист масс-старта на 20 км классическим стилем в рамках второго этапа Кубка России в Тюмени. Его заявили под 15-м номером.

Лидер российской сборной получил возможность выступить в гонке после выздоровления Александра Бакурова, который возьмёт старт под 36-м номером. Масс-старт на 20 км классикой пройдёт завтра, 7 декабря. Начало соревнований — в 12:00 мск.

Ранее Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отстранила Большунова за конфликт после финиша гонки в Кировске. Спортсмен после этого выступил с обращением, в котором извинился за свои действия в отношении Бакурова, которого он толкнул в спину.