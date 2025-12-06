Скидки
Александр Большунов впервые заявлен на гонку после скандального инцидента с Бакуровым

Александр Большунов
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов был включён в стартовый лист масс-старта на 20 км классическим стилем в рамках второго этапа Кубка России в Тюмени. Его заявили под 15-м номером.

Лидер российской сборной получил возможность выступить в гонке после выздоровления Александра Бакурова, который возьмёт старт под 36-м номером. Масс-старт на 20 км классикой пройдёт завтра, 7 декабря. Начало соревнований — в 12:00 мск.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень, Россия
Мужчины. Масс-старт. Классический стиль. 20 км
07 декабря 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Не началось

Ранее Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отстранила Большунова за конфликт после финиша гонки в Кировске. Спортсмен после этого выступил с обращением, в котором извинился за свои действия в отношении Бакурова, которого он толкнул в спину.

