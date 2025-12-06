Скидки
Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026, мужчины: Клебо лидирует, Амундсен идёт вторым

Йоханнес Клебо
Норвежский лыжник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо продолжает возглавлять общий зачёт Кубка мира — 2025/2026 после победы в скиатлоне на этапе в Тронхейме (Норвегия). В его активе 508 очков. На втором месте расположился его соотечественник Харальд Эстберг Амундсен, который заработал 424 очка. На третье место поднялся норвежец Эрик Вальнес (331).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт на 6 декабря. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 508 очков.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 424.
3. Эрик Вальнес (Новрегия) — 331.
4. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 300.
5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 293.
6. Эдвин Ангер (Швеция) — 293.
7. Мика Фермойлен (Австрия) — 276.
8. Андреас Рее (Норвегия) — 228.
9. Алвар Мюльбак (Швеция) — 221.
10. Матис Делож (Франция) — 188.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам - 2025/2026
Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам - 2025/2026
