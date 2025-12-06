Польская лыжница потеряла сознание во время скиатлона на Кубке мира в Тронхейме

Польская лыжница Элиза Руцка потеряла сознание во время скиатлона 2х10 км в рамках второго этапа Кубка мира — 2025/2026 в Тронхейме (Норвегия). Как сообщает Langrenn, инцидент с 24-летней спортсменкой произошёл во время соревнований. После этого она была осмотрена врачом. Сейчас её здоровью ничто не угрожает.

Сегодня, 6 декабря, в Тронхейме также стало плохо призёру чемпионата мира — 2023 в эстафете немке Лауре Гиммлер. Её тошнило до и во время старта. Гиммлер не смогла финишировать и снялась со скиатлона.

Победу в скиатлоне одержала титулованная американка Джессика Диггинс, которая преодолела дистанцию за 50.29,5. Второе место заняла норвежка Хейди Венг, а тройку призёров замкнула Эбба Андерссон из Швеции.