Польская лыжница потеряла сознание во время скиатлона на Кубке мира в Тронхейме
Польская лыжница Элиза Руцка потеряла сознание во время скиатлона 2х10 км в рамках второго этапа Кубка мира — 2025/2026 в Тронхейме (Норвегия). Как сообщает Langrenn, инцидент с 24-летней спортсменкой произошёл во время соревнований. После этого она была осмотрена врачом. Сейчас её здоровью ничто не угрожает.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Тронхейм, Норвегия
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
06 декабря 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
50:29.5
2
Хейди Венг
Норвегия
+1.0
3
Эбба Андерссон
Швеция
+2.3
Сегодня, 6 декабря, в Тронхейме также стало плохо призёру чемпионата мира — 2023 в эстафете немке Лауре Гиммлер. Её тошнило до и во время старта. Гиммлер не смогла финишировать и снялась со скиатлона.
Победу в скиатлоне одержала титулованная американка Джессика Диггинс, которая преодолела дистанцию за 50.29,5. Второе место заняла норвежка Хейди Венг, а тройку призёров замкнула Эбба Андерссон из Швеции.
