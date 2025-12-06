Андерссон — о скиатлоне: чувствовала, что силы есть, но их оказалось недостаточно

Двукратный призёр Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира по лыжным гонкам Эбба Андерссон прокомментировала выступление в скиатлоне на втором этапе Кубка мира — 2025/2026 в норвежском Тронхейме. Андерссон стала третьей в гонке, отстав от победительницы американки Джессики Диггинс на 2,3 секунды на финише.

«Пыталась быть агрессивной на длинных участках дистанции. Чувствовала, что силы есть, но их оказалось недостаточно, чтобы сбросить остальных. Поэтому нужно было правильно выбрать позицию.

На финише сил почти не осталось, но надеюсь, что постепенно станет лучше. Мы все знаем, что нас ждёт в феврале, всё позитивное на этом пути создаёт дополнительную уверенность», – приводит слова Андерссон SVT.