Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Андерссон — о скиатлоне: чувствовала, что силы есть, но их оказалось недостаточно

Андерссон — о скиатлоне: чувствовала, что силы есть, но их оказалось недостаточно
Комментарии

Двукратный призёр Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира по лыжным гонкам Эбба Андерссон прокомментировала выступление в скиатлоне на втором этапе Кубка мира — 2025/2026 в норвежском Тронхейме. Андерссон стала третьей в гонке, отстав от победительницы американки Джессики Диггинс на 2,3 секунды на финише.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Тронхейм, Норвегия
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
06 декабря 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
50:29.5
2
Хейди Венг
Норвегия
+1.0
3
Эбба Андерссон
Швеция
+2.3

«Пыталась быть агрессивной на длинных участках дистанции. Чувствовала, что силы есть, но их оказалось недостаточно, чтобы сбросить остальных. Поэтому нужно было правильно выбрать позицию.

На финише сил почти не осталось, но надеюсь, что постепенно станет лучше. Мы все знаем, что нас ждёт в феврале, всё позитивное на этом пути создаёт дополнительную уверенность», – приводит слова Андерссон SVT.

Материалы по теме
Клебо добился супердостижения. 100 побед на Кубке мира не одерживал никто из лыжников
Клебо добился супердостижения. 100 побед на Кубке мира не одерживал никто из лыжников
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android