Андерссон — о скиатлоне: чувствовала, что силы есть, но их оказалось недостаточно
Двукратный призёр Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира по лыжным гонкам Эбба Андерссон прокомментировала выступление в скиатлоне на втором этапе Кубка мира — 2025/2026 в норвежском Тронхейме. Андерссон стала третьей в гонке, отстав от победительницы американки Джессики Диггинс на 2,3 секунды на финише.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Тронхейм, Норвегия
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
06 декабря 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
50:29.5
2
Хейди Венг
Норвегия
+1.0
3
Эбба Андерссон
Швеция
+2.3
«Пыталась быть агрессивной на длинных участках дистанции. Чувствовала, что силы есть, но их оказалось недостаточно, чтобы сбросить остальных. Поэтому нужно было правильно выбрать позицию.
На финише сил почти не осталось, но надеюсь, что постепенно станет лучше. Мы все знаем, что нас ждёт в феврале, всё позитивное на этом пути создаёт дополнительную уверенность», – приводит слова Андерссон SVT.
