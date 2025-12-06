Скидки
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026, женщины: Диггинс — в лидерах, Илар идёт следом

Джессика Диггинс
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года и трёхкратная победительница общего зачёта КМ американка Джессика Диггинс удерживает лидерство в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. После победы в скиатлоне Тронхейма в её активе стало 422 очка.

На второе место поднялась шведка Моа Илар (400 очков), а на третьем месте оказалась её соотечественница Йонна Сундлинг (324). В топ-10 вошла норвежка Каролине Симпсон-Ларсен (220).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт на 6 декабря. Женщины:

1. Джессика Диггинс (США) — 422 очка.
2. Моа Илар (Швеция) — 400.
3. Йонна Сундлинг (Швеция) — 342.
4. Хейди Венг (Норвегия) — 312.
5. Эбба Андерссон (Швеция) — 312.
6. Фрида Карлссон (Швеция) — 299.
7. Юханна Матинтало (Финляндия) — 240.
8. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 230.
9. Майя Дальквист (Швеция) — 224.
10. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) — 220.

