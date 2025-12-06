Диггинс — о победе в скиатлоне в Тронхейме: чувствовала, что начинает сводить ноги

Чемпионка Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс поделилась впечатлениями после победы в скиатлоне на этапе Кубка мира – 2025/2026 в норвежском Тронхейме.

«Просто старалась разумно выбирать позицию. Чувствовала, что у меня почти начинает сводить ноги, поэтому думала, у меня только один хороший спринт в запасе, надо дождаться правильного момента, чтобы сделать рывок. Если пойду слишком рано — всё закончится. Я просто старалась быть разумной, слушать своё тело и оказываться в нужном месте в нужное время.

Было так здорово приехать сюда и провести гонку, на которую я была способна. И когда это последний сезон в карьере, всегда приятно уехать с места, оставив хорошую память.

Чувствую, повторяюсь как заезженная пластинка, но мы побеждаем как команда, добиваемся успеха как команда, для этого нужны все наши сервисмены. У меня были потрясающие коньковые лыжи и на классике. Сегодня я действительно думала, чтобы победить ради нашего сервис-бокса. Обожаю этих ребят, они так много работают, поэтому думаю, что этот триумф будет очень вдохновляющим для всей команды», – приводит слова Диггинс пресс-служба FIS.