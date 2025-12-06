Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Диггинс — о победе в скиатлоне в Тронхейме: чувствовала, что начинает сводить ноги

Диггинс — о победе в скиатлоне в Тронхейме: чувствовала, что начинает сводить ноги
Комментарии

Чемпионка Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс поделилась впечатлениями после победы в скиатлоне на этапе Кубка мира – 2025/2026 в норвежском Тронхейме.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Тронхейм, Норвегия
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
06 декабря 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
50:29.5
2
Хейди Венг
Норвегия
+1.0
3
Эбба Андерссон
Швеция
+2.3

«Просто старалась разумно выбирать позицию. Чувствовала, что у меня почти начинает сводить ноги, поэтому думала, у меня только один хороший спринт в запасе, надо дождаться правильного момента, чтобы сделать рывок. Если пойду слишком рано — всё закончится. Я просто старалась быть разумной, слушать своё тело и оказываться в нужном месте в нужное время.

Было так здорово приехать сюда и провести гонку, на которую я была способна. И когда это последний сезон в карьере, всегда приятно уехать с места, оставив хорошую память.

Чувствую, повторяюсь как заезженная пластинка, но мы побеждаем как команда, добиваемся успеха как команда, для этого нужны все наши сервисмены. У меня были потрясающие коньковые лыжи и на классике. Сегодня я действительно думала, чтобы победить ради нашего сервис-бокса. Обожаю этих ребят, они так много работают, поэтому думаю, что этот триумф будет очень вдохновляющим для всей команды», – приводит слова Диггинс пресс-служба FIS.

Материалы по теме
Клебо добился супердостижения. 100 побед на Кубке мира не одерживал никто из лыжников
Клебо добился супердостижения. 100 побед на Кубке мира не одерживал никто из лыжников
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android