«Совершенно нереально». Иверсен — о третьем месте в скиатлоне на этапе КМ в Тронхейме

Серебряный призёр Олимпийских игр в лыжных гонках норвежец Эмиль Иверсен поделился эмоциями после финиша в скиатлоне на этапе Кубка мира в норвежском Тронхейме. Иверсен пришёл к финишу третьим, уступив победителю Йоханнесу Клебо 0,9 секунды.

«Совершенно нереально. Я почти не понимаю, как такое вообще возможно — всё, что произошло за последнюю неделю. Две победы, теперь старт здесь с бешеной конкуренцией и тяжёлой трассой. Немного заржавел в гонках с общего старта, потому что не так много бегал на Кубке мира, но я очень упёртый.

На финише у меня навернулись слёзы. На самом деле я растроган меньше, чем думал. В последние годы получал огромное удовольствие от катания на лыжах и отлично проводил время, но, конечно, очень приятно, когда наконец-то появился попутный ветер», – приводит слова Иверсена TV2 no.