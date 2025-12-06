«Совершенно нереально». Иверсен — о третьем месте в скиатлоне на этапе КМ в Тронхейме

Серебряный призёр Олимпийских игр в лыжных гонках норвежец Эмиль Иверсен поделился эмоциями после финиша в скиатлоне на этапе Кубка мира в норвежском Тронхейме. Иверсен пришёл к финишу третьим, уступив победителю Йоханнесу Клебо 0,9 секунды.
«Совершенно нереально. Я почти не понимаю, как такое вообще возможно — всё, что произошло за последнюю неделю. Две победы, теперь старт здесь с бешеной конкуренцией и тяжёлой трассой. Немного заржавел в гонках с общего старта, потому что не так много бегал на Кубке мира, но я очень упёртый.
На финише у меня навернулись слёзы. На самом деле я растроган меньше, чем думал. В последние годы получал огромное удовольствие от катания на лыжах и отлично проводил время, но, конечно, очень приятно, когда наконец-то появился попутный ветер», – приводит слова Иверсена TV2 no.
- 6 декабря 2025
-
23:52
-
23:38
-
23:29
-
23:24
-
22:56
-
22:39
-
21:07
-
20:56
-
20:49
-
18:00
-
16:02
-
14:51
-
14:35
-
14:16
-
13:58
-
13:31
-
12:35
-
12:03
-
11:51
-
10:09
-
10:00
-
09:31
-
08:40
-
05:40
-
05:00
-
00:53
- 5 декабря 2025
-
23:27
-
20:28
-
20:14
-
19:57
-
19:49
-
18:55
-
18:16
-
16:04
-
15:53