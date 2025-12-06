Скидки
«Совершенно нереально». Иверсен — о третьем месте в скиатлоне на этапе КМ в Тронхейме

«Совершенно нереально». Иверсен — о третьем месте в скиатлоне на этапе КМ в Тронхейме
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр в лыжных гонках норвежец Эмиль Иверсен поделился эмоциями после финиша в скиатлоне на этапе Кубка мира в норвежском Тронхейме. Иверсен пришёл к финишу третьим, уступив победителю Йоханнесу Клебо 0,9 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Тронхейм, Норвегия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
06 декабря 2025, суббота. 13:10 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
43:49.4
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+0.7
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+0.9

«Совершенно нереально. Я почти не понимаю, как такое вообще возможно — всё, что произошло за последнюю неделю. Две победы, теперь старт здесь с бешеной конкуренцией и тяжёлой трассой. Немного заржавел в гонках с общего старта, потому что не так много бегал на Кубке мира, но я очень упёртый.

На финише у меня навернулись слёзы. На самом деле я растроган меньше, чем думал. В последние годы получал огромное удовольствие от катания на лыжах и отлично проводил время, но, конечно, очень приятно, когда наконец-то появился попутный ветер», – приводит слова Иверсена TV2 no.

