Лыжи

Новозеландка Робинсон одержала победу в гигантском слаломе на этапе КМ в Тремблане

Новозеландка Робинсон одержала победу в гигантском слаломе на этапе КМ в Тремблане
Серебряный призёр чемпионата мира – 2025 новозеландская горнолыжница Элис Робинсон одержала победу в гигантском слаломе на этапе Кубка мира – 2025/2026 в канадском Тремблане с результатом 2.16,18. Эта победа стала шестой для спортсменки на этапах Кубка мира в карьере.

Второй на финише стала хорватка Зринка Лютич, уступившая на финише победительнице 0,94 секунды. Замкнула тройку призёров канадка Валери Гренье с отставанием в 1,00 секунды.

Горные лыжи. Кубок мира – 2025/2026. Тремблан (Канада). Гигантский слалом. Женщины

1. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 2.16,18.

2. Зринка Лютич (Хорватия) +0,94.

3. Валери Гренье (Канада) +1,00.

4. Камиль Раст (Швейцария) +1,21.

5. Клара Дирес (Франция) +1,51.

6. Микаела Шиффрин (США) +1,65.

