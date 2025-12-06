Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026, мужчины: Нюэнгет — лидер, Клебо — второй

Норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет возглавляет дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026 после скиатлона на втором этапе в Тронхейме (Норвегия). На его счету 293 очка. На втором месте расположился пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо (281), а тройку сильнейших замкнул Харальд Эстберг Амундсен (278).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Дистанционный зачёт на 6 декабря. Мужчины:

1. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 293 очка.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 281.

3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 278.

4. Мика Фермойлен (Австрия) — 276.

5. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 236.

6. Андреас Рее (Норвегия) — 228.

7. Эдвин Ангер (Швеция) — 217.

8. Матис Делож (Франция) — 188.

9. Уго Лапалус (Франция) — 165.

10. Эрик Вальнес (Новрегия) — 150.