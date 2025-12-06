Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026, женщины: Венг и Андерссон вышли в лидеры

Пятикратная чемпионка мира норвежская лыжница Хейди Венг и шестикратная чемпионка мира из Швеции Эбба Андерссон возглавили дистанционный зачёт Кубка мира по лыжным гонкам — 2025/2026. В активе спортсменок одинаковое количество очков — 312. На третьем месте расположилась американка Джессика Диггинс (305 очков).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Дистанционный зачёт на 6 декабря. Женщины:

1. Хейди Венг (Норвегия) — 312 очков.

2. Эбба Андерссон (Швеция) — 312.

3. Джессика Диггинс (США) — 305.

4. Фрида Карлссон (Швеция) — 299.

5. Моа Илар (Швеция) — 266.

6. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) — 220.

7. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) — 198.

8. Тереза Штадлобер (Австрия) — 181.

9. Пия Финк (Германия) — 177.

10. Хелен Хофманн (Германия) — 160.