Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026, женщины: Венг и Андерссон вышли в лидеры

Пятикратная чемпионка мира норвежская лыжница Хейди Венг и шестикратная чемпионка мира из Швеции Эбба Андерссон возглавили дистанционный зачёт Кубка мира по лыжным гонкам — 2025/2026. В активе спортсменок одинаковое количество очков — 312. На третьем месте расположилась американка Джессика Диггинс (305 очков).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Дистанционный зачёт на 6 декабря. Женщины:
1. Хейди Венг (Норвегия) — 312 очков.
2. Эбба Андерссон (Швеция) — 312.
3. Джессика Диггинс (США) — 305.
4. Фрида Карлссон (Швеция) — 299.
5. Моа Илар (Швеция) — 266.
6. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) — 220.
7. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) — 198.
8. Тереза Штадлобер (Австрия) — 181.
9. Пия Финк (Германия) — 177.
10. Хелен Хофманн (Германия) — 160.