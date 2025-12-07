Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Лыжные гонки, Кубок России, 2-й этап, женщины: во сколько начало масс-старта классикой, где смотреть прямую трансляцию

Лыжные гонки, 2-й этап Кубка России, женщины: во сколько начало масс-старта, где смотреть
Евгения Крупицкая
Комментарии

Сегодня, 7 декабря, в Тюмени в рамках второго этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт женский масс-старт классическим стилем на 20 км. Начало гонки — в 10:00 мск. Трансляцию будет осуществлять канал «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень, Россия
Женщины. Масс-старт. Классический стиль. 20 км
07 декабря 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок России, 2-й этап, Тюмень. Масс-старт 20 км, классический стиль, женщины. Старт-лист (частично):

1. Екатерина Никитина.
2. Евгения Крупицкая.
3. Лидия Горбунова.
4. Елизавета Маслакова.
5. Дарья Непряева.
7. Алиса Жамбалова.
11. Елизавета Пантрина.
12. Татьяна Сорина.
25. Алина Кудисова.
31. Вероника Степанова.
32. Мария Истомина.
33. Анастасия Фалеева.
39. Юлия Ступак.

Календарь Кубка России по лыжным гонкам - 2025/2026
Общий зачёт Кубка России по лыжным гонкам - 2025/2026
Материалы по теме
Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая лидирует, Непряева — вторая
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android