Лыжные гонки, 2-й этап Кубка России, женщины: во сколько начало масс-старта, где смотреть

Сегодня, 7 декабря, в Тюмени в рамках второго этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт женский масс-старт классическим стилем на 20 км. Начало гонки — в 10:00 мск. Трансляцию будет осуществлять канал «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России, 2-й этап, Тюмень. Масс-старт 20 км, классический стиль, женщины. Старт-лист (частично):

1. Екатерина Никитина.

2. Евгения Крупицкая.

3. Лидия Горбунова.

4. Елизавета Маслакова.

5. Дарья Непряева.

7. Алиса Жамбалова.

11. Елизавета Пантрина.

12. Татьяна Сорина.

25. Алина Кудисова.

31. Вероника Степанова.

32. Мария Истомина.

33. Анастасия Фалеева.

39. Юлия Ступак.