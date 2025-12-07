Лыжные гонки, 2-й этап Кубка России, мужчины: во сколько начало масс-старта, где смотреть

Сегодня, 7 декабря, в Тюмени в рамках второго этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужской масс-старт классическим стилем на 20 км. Начало гонки — в 12:00 мск. На старт после скандального инцидента на первом этапе соревнований выйдет Александр Большунов. Трансляцию будет осуществлять канал «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России, 2-й этап, Тюмень. Масс-старт 20 км, классический стиль, мужчины. Старт-лист (частично):

1. Сергей Ардашев.

2. Алексей Червоткин.

3. Иван Якимушкин.

4. Денис Спицов.

5. Савелий Коростелёв.

8. Сергей Волков.

9. Илья Семиков.

12. Иван Горбунов.

15. Александр Большунов.

16. Артём Мальцев.

19. Сергей Забалуев.

22. Александр Терентьев.

26. Константин Тиунов.

27. Андрей Ларьков.

28. Ермил Вокуев.

30. Дмитрий Пузанов.

36. Александр Бакуров.