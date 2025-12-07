Скидки
Лыжи

Лыжные гонки, Кубок мира, 2-й этап, женщины: во сколько начало разделки, где смотреть прямую трансляцию

Лыжные гонки, 2-й этап Кубка мира, женщины: во сколько начало разделки, где смотреть
Джессика Диггинс
Комментарии

Сегодня, 7 декабря, в Тронхейме (Норвегия) в рамках второго этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт женская гонка с раздельным стартом на 10 км. Начало — в 11:30 мск. Эту гонку на этапе КМ в Тронхейме в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Тронхейм, Норвегия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
07 декабря 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2026, 2-й этап, Тронхейм. Гонка на 10 км свободным стилем, женщины. Стартовый лист (частично):

19. Майя Дальквист (Швеция).
21. Аня Вебер (Швейцария).
25. Рози Бреннан (США).
26. Ясми Йоэнсуу (Финляндия).
27. Джулия Керн (США).
28. Эмма Рибом (Швеция).
29. Лотте Уднес Венг (Норвегия).
32. Кертту Нисканен (Финляндия).
36. Фрида Карлссон (Швеция).
38. Йонна Сундлинг (Швеция).
39. Тириль Уднес Венг (Норвегия).
40. Моа Илар (Швеция).
42. Тереза Штадлобер (Австрия).
44. Эбба Андерссон (Швеция).
48. Джессика Диггинс (США).
50. Кристине Эустгулен Фоснес (Норвегия).
54. Криста Пярмякоски (Финляндия).
56. Астрид Эйре Слинн (Норвегия)
58. Хейди Венг (Норвегия).
21. Пия Финк (Германия).

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам - 2025/2026
Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам - 2025/2026
Диггинс — о победе в скиатлоне в Тронхейме: чувствовала, что начинает сводить ноги
