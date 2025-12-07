Лыжные гонки, 2-й этап Кубка мира, мужчины: во сколько начало разделки, где смотреть

Сегодня, 7 декабря, в Тронхейме (Норвегия) в рамках второго этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужская гонка с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле. Начало — в 13:55 мск. Эту гонку на этапе КМ в Тронхейме в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2026, 2-й этап, Тронхейм. Гонка на 10 км свободным стилем, мужчины. Стартовый лист (частично):

25. Эмиль Иверсен (Норвегия).

41. Бен Огден (США).

42. Фридрих Мох (Германия).

44. Ийво Нисканен (Финляндия).

45. Гус Шумахер (США).

46. Вильям Порома (Швеция).

47. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия).

49. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия).

59. Уго Лапалус (Франция).

67. Мартин Лёвстрем Нюэнгет (Норвегия).

69. Эндрю Масгрейв (Великобритания).

72. Жуль Шаппа (Франция).

73. Эдвин Ангер (Швеция).

75. Мика Фермойлен (Австрия).

77. Йоханнес Клебо (Норвегия).