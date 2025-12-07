«Гонка была тяжёлой». Йоханнес Клебо высказался о победе в скиатлоне на КМ в Тронхейме

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в скиатлоне 2х10 км на этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Тронхейме (Норвегия). Эта победа стала для него 101-й в карьере.

«Думаю, гонка была тяжёлой. Темп на классическом участке был довольно высоким. Потом мы перешли на коньковый ход, и темп только увеличился. Но условия прекрасные, и приятно снова бежать по дистанции в Тронхейме.

Постараюсь сделать три победы из трёх, но думаю, будет тяжело. В спринте был тяжёлый день, и сегодня тоже довольно непростой, так что посмотрим», — приводит слова Клебо пресс-служба FIS.