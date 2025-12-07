Швейцария заявила, что у россиян не будет проблем с въездом в страну для участия в КМ

Пресс-атташе Швейцарского государственного секретариата по миграции Самуэль Висс заявил, что у российских лыжников, планирующих выступить на этапе Кубка мира в Давосе, не будет проблем со въездом в страну при наличии у спортсмена шенгенской визы.

«Любой гражданин другой страны, в том числе и России, может свободно въехать на территорию Швейцарии при наличии действующей шенгенской визы. У российских спортсменов, желающих принять участие в этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе, не возникнет никаких проблем в этом вопросе», — приводит слова Висса Sport24.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить россиян до участия в международных стартах в нейтральном статусе.