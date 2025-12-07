Алёна Плечёва выиграла масс-старт на 20 км на этапе Кубка России в Тюмени

Лыжница Алёна Плечёва одержала победу в классическом масс-старте на дистанции 20 км в рамках этапа Кубка России, который проходит в Тюмени. Она показала результат 47.20,2.

Второе место заняла Екатерина Никитина с отставанием 0,5 секунды. Тройку призёров замкнула Елизавета Маслакова (+0,9).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Тюмень. Масс-старт, 20 км, женщины. Результаты:

Алёна Плечёва (Челябинская область) — 47.19,6. Екатерина Никитина (Москва) — отставание 0,5. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) +0,9. Ксения Шорохова (Тюменская область) +1,1. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +1,2. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +1,4.