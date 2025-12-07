Алёна Плечёва выиграла масс-старт на 20 км на этапе Кубка России в Тюмени
Лыжница Алёна Плечёва одержала победу в классическом масс-старте на дистанции 20 км в рамках этапа Кубка России, который проходит в Тюмени. Она показала результат 47.20,2.
Второе место заняла Екатерина Никитина с отставанием 0,5 секунды. Тройку призёров замкнула Елизавета Маслакова (+0,9).
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень, Россия
Женщины. Масс-старт. Классический стиль. 20 км
07 декабря 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Алёна Плечёва
Челябинская область
47:19.6
2
Екатерина Никитина
Москва
+0.5
3
Елизавета Маслакова
Ленинградская область
+0.9
