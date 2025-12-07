Вяльбе назвала россиян, которые практически гарантированно получат нейтральный статус

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, у кого из российских лыжников есть наиболее высокий шанс получить нейтральный статус для участия в Олимпийских играх в Милане.

– Что нам ждать дальше? Буквально скоро будет этап Кубка мира в Давосе, это заключительный старт, где могут отобраться наши лыжники и поехать на Олимпиаду. Может, вы что-то более подробно расскажете?

– Наверное, ничего нового не могу сказать. Пока имеем такую же информацию, как и вся наша большая страна. Мне кажется, некоторые даже думают, что знают больше, чем все остальные.

Возможность поехать на Кубок мира или Олимпийские игры есть только у тех спортсменов, которые не состоят в силовых структурах, то есть не имеют отношения к «Динамо», ЦСКА, Росгвардии и так далее. У нас таких в команде немного.

Списки мы отправляли задолго до того, как пошли в CAS. Каждый спортсмен имеет право подать заявление, и его рассмотрят, возможно, кого-то пригласят. Конечно, есть те, у кого гарантия практически стопроцентная, – Савелий Коростелёв, Сергей Волков, Дарья Непряева. Есть молодые спортсмены, такие как Андрей Сахаров, но у него нет ещё даже FIS-кода и FIS-пунктов. Вот ему вообще прямо надо-надо отбираться.

Наши все FIS-коды заморожены, они активны, поэтому по большому счёту получается, что даже тому же Савелию Коростелёву отбираться никуда не надо, его пункт позволяет ему приехать. Какую квоту нам оставили — мы не знаем, потому что сейчас мы предполагаем, что это будет всё-таки «1+1», то есть одна женщина и один мужчина. Это я говорю только про Олимпийские игры.

FIS ни на какие вопросы нам не отвечает, мы для них никто. Они общаются напрямую со спортсменами, – сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».